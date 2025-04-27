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Nokia тоже пострадает от новых пошлин США, но верит, что сможет заработать на ры...

Nokia тоже пострадает от новых пошлин США, но верит, что сможет заработать на ры...

Nokia тоже пострадает от новых пошлин США, но верит, что сможет заработать на рынке ИИ ЦОДКомпания Nokia отрапортовала о работе в I квартале 2025 года: финский производитель телекоммуникационного оборудования столкнулся с ухудшением финансовых показателей.

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