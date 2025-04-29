29 пунктов управления БПЛА и три станции Starlink уничтожены за сутки

Российская группировка "Запад" уничтожила 29 пунктов управления БПЛА и три станции Starlink. В результате операции сил ВСУ потеряли более 240 военнослужащих и восемь автомобилей, один украинский солдат сдался в плен.
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