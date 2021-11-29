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Тренер Непомнящего: «Краткий итог по трем партиям – позитивный. Яну удалось освоиться в матче и почувствовать уверенность в своих силах»

Тренер российского шахматиста Яна Непомнящего Владимир Поткин прокомментировал результат третьей партии матча за шахматную корону с Магнусом Карлсеном, которая завершилась вничью.

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