Глава ведомства запросил доклад об обстоятельствах совершения противоправных действий в отношении жительниц Приморского края

В социальных медиа сообщается о несогласии с установлением обстоятельств совершения жителем Приморского края противоправных действий сексуального характера в отношении трех девушек, которые на тот момент были несовершеннолетними.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии