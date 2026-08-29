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Царьград

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Rzeczpospolita: ракета упала в Польше из-за проблем с ПВО

Rzeczpospolita: ракета упала в Польше из-за проблем с ПВО

30 июля ракета упала в Польше, обнажив проблемы в ПВО и ВВС. F-16 не смогли обменяться данными, один самолет был недозаправлен.

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