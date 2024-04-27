Владимир Ефимов: с начала года москвичи выкупили у города 33 участка для строительства частных домов со скидкой

Предварительную стоимость участка можно рассчитать на портале Росреестра Как сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, жители Москвы приобрели почти четыре гектара земли за 40 процентов от кадастровой стоимости в начале 2024 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии