Бородатый хан призывал убивать русских. Теперь извиняется. Прямо в больничной палате

Да плевать на все его извинения с высокой колокольни! Почему он их шлет из лечебного учреждения, а не из тюремного изолятора, где должен находиться по определению?!

Алекс Сэм

Когда уже благо барыг не будет ставиться выше народного блага? Нет уже братских народов, а если уж так необходимы рабочие руки( притом, что приезжие уже получают вполне адекватную зарплату, а не копейки как в начале) то только по приглашению конкретного работодателя и с солидарной ответственностью То есть если приезжий что-то намутил на уголовную статью, то человек который его пригласил идёт на зону на такой же срок.