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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Бородатый хан призывал убивать русских. Теперь извиняется. Прямо в больничной палате

Бородатый хан призывал убивать русских. Теперь извиняется. Прямо в больничной палате

Странные ролики с призывами к убийствам русских стали публиковаться этим человеком, называющим себя ханом, больше недели тому назад.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Да плевать на все его извинения с высокой колокольни! Почему он их шлет из лечебного учреждения, а не из тюремного изолятора, где должен находиться по определению?!
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2 час.
Алекс Сэм
Когда уже благо барыг не будет ставиться выше народного блага? Нет уже братских народов, а если уж так необходимы рабочие руки( притом, что приезжие уже получают вполне адекватную зарплату, а не копейки как в начале) то только по приглашению конкретного работодателя и с солидарной ответственностью То есть если приезжий что-то намутил на уголовную статью, то человек который его пригласил идёт на зону на такой же срок.
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1 час.
Олег
А почему не &quot;при попытке к бегству&quot;?
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1 час.
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