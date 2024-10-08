Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 667 подписчиков

Защитников русских втянули в новый скандал: Военный волонтёр указал на след британских и американских спецслужб

Защитников русских втянули в новый скандал: Военный волонтёр указал на след британских и американских спецслужб

Очень странная ситуация развивается вокруг защитников русских граждан. На "Русскую общину", указывают военблогер, нападают по какой-то причине практически со всех сторон, втянув их в новый скандал.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх