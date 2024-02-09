Большинство современных автомобилей уже способны к самостоятельному вождению, если не рассматривать бюджетный сегмент.
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