Алаудинов высказался о переговорах между Москвой и Киевом

Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апты Алаудинов заявил, что Украина сможет сохранить свой народ и остатки государственности только в случае согласия на переговоры с Россией.
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