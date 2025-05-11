Алаудинов высказался о переговорах между Москвой и Киевом

Политика как она есть

Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апты Алаудинов заявил, что Украина сможет сохранить свой народ и остатки государственности только в случае согласия на переговоры с Россией.