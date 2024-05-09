Испанское издание Mundo утверждает, что глава Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин построил на территории страны сеть скрытых заводов.
Mundo: на Украине построили сеть скрытых заводов
Комментарии
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Eduard
Враньё! Кому строить? Еще бы сказали:"НаЛуне заводы открыли",
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17 час.
Сергей Андросов
Хорошее издание Mundo не назовут.
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14 час.
Александр Свитайло
Как можно скрытно построить крупный завод, завезти и смонтировать оборудование, обеспечить энергоресурсами, построить пути снабжения сырьем и для вывоза готовой продукции, организовать рабочую силу и при этом чтобы никто ничего не знал???
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7 час.
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