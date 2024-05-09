Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 867 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • татьяна неструева
    кто бы сомневался  !Володин: Путин вн...
  • Геннадий Бережнов
    Однако есть в МВД те, кто решил их убрать, да и где их только нет от Запада России до Востока расселились "братья" а ...Имена Зеленского ...
  • Александр Свитайло
    Как можно скрытно построить крупный завод, завезти и смонтировать оборудование, обеспечить энергоресурсами, построить...Mundo: на Украине...

Mundo: на Украине построили сеть скрытых заводов

Mundo: на Украине построили сеть скрытых заводов

Испанское издание Mundo утверждает, что глава Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин построил на территории страны сеть скрытых заводов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Враньё! Кому строить? Еще бы сказали:&quot;НаЛуне заводы открыли&quot;,
Ответить
17 час.
Сергей Андросов
Хорошее издание Mundo не назовут.
Ответить
14 час.
Александр Свитайло
Как можно скрытно построить крупный завод, завезти и смонтировать оборудование, обеспечить энергоресурсами, построить пути снабжения сырьем и для вывоза готовой продукции, организовать рабочую силу и при этом чтобы никто ничего не знал???
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх