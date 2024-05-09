Mundo: на Украине построили сеть скрытых заводов

Александр Свитайло

Как можно скрытно построить крупный завод, завезти и смонтировать оборудование, обеспечить энергоресурсами, построить пути снабжения сырьем и для вывоза готовой продукции, организовать рабочую силу и при этом чтобы никто ничего не знал???