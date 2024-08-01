Россияне пожаловались на сбой в работе YouTube

АЛЕКСАНДР-КРЫМСКИЙ Крымский

Ру туб это говно в котором ничего хорошего найти нельзя. Ни старых фильмов 80х которых даже в торенте зоне нет. Нашим даунам из дур думы лишь бы запрещать а заместиь не чем. Блокируйте хохляцкие и пропагандонские каналы но оставьте ю туб в покое.