Российские пользователи YouTube 1 августа зафиксировали сбой в работе видеохостинга. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downradar.
Россияне пожаловались на сбой в работе YouTube
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЛЕКСАНДР-КРЫМСКИЙ Крымский
Ру туб это говно в котором ничего хорошего найти нельзя. Ни старых фильмов 80х которых даже в торенте зоне нет. Нашим даунам из дур думы лишь бы запрещать а заместиь не чем. Блокируйте хохляцкие и пропагандонские каналы но оставьте ю туб в покое.
Ответить
19 час.
Свежие комментарии