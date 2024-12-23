В Мангистау планируют построить судостроительный завод

Стоимость строительства судостроительного завода в Мангистауской области составит 130 млрд тенге, а реализовать проект планируется в 2025-2026 годах, следует из презентации министра транспорта Марата Карабаева во время правительственного часа в мажилисе в понедельник, передает inAktau.