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Россияне стали выбирать отечественную газировку

Россияне стали выбирать отечественную газировку

Аналитический ресурс «Чек Индекс» провел исследование, согласно результатам которого россияне стали на треть больше за год покупать соки и прохладительные напитки, при этом потребители стали отдавать предпочтение продукции отечественных брендов.

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