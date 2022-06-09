Россияне стали выбирать отечественную газировку

Аналитический ресурс «Чек Индекс» провел исследование, согласно результатам которого россияне стали на треть больше за год покупать соки и прохладительные напитки, при этом потребители стали отдавать предпочтение продукции отечественных брендов.
Аналитический ресурс «Чек Индекс» провел исследование, согласно результатам которого россияне стали на треть больше за год покупать соки и прохладительные напитки, при этом потребители стали отдавать предпочтение продукции отечественных брендов.
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