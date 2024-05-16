Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Новая Зеландия расширила список антироссийских санкций

Новая Зеландия расширила список антироссийских санкций

Власти Новой Зеландии расширили антироссийский санкционный список. Ограничения введены в отношении 28 физических и 14 юридических лиц, оказывающих «военно-стратегическую поддержку», заявил министр иностранных дел страны Уинстон Питерс.

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