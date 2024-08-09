Смоленск 2.0
ГЛАВНАЯВСЕ СТАТЬИПРОИСШЕСТВИЯПОЛИТИКАОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАКУЛЬТУРАЗДОРОВЬЕ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Смоленск 2.0

68 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • алекс кузь
    Ждем страдания от профсоюза, если он существует на строцках.Прокуратура отреа...
  • Михаил Е
    Да ладно. Ерунда всё. В Челябе сколько таких с историко-культурных статусов поснимали. Был XIX век, бац! - и торговый...Памятник регионал...
  • Валентина Литвяк
    Царствие небесное воину Евгению. Как больно видеть фото красивых молодых мужчин в некрологах.Теперь он   навсегда   в...На Смоленщине про...

В Смоленске состоялась встреча по единой платёжке за услуги ЖКХ

В Смоленске состоялась встреча по единой платёжке за услуги ЖКХ

Общение смолян со специалистами «АтомЭнергосбыта» организовал мэр Александр Новиков Встреча по теме единого платежного документа за услуги ЖКХ, инициированная главой города Александром Новиковым, состоялась в Смоленске.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх