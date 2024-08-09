В Смоленске состоялась встреча по единой платёжке за услуги ЖКХ

Общение смолян со специалистами «АтомЭнергосбыта» организовал мэр Александр Новиков Встреча по теме единого платежного документа за услуги ЖКХ, инициированная главой города Александром Новиковым, состоялась в Смоленске.
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