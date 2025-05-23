Скрытая часть переговоров США и России: Путин оставил Трампу два пути — Миршаймер

Профессор Миршаймер: У Трампа остались только два пути урегулирования конфликта на Украине.После того, как Дональд Трамп переговорил по телефону с Владимиром Путиным, у него осталось два пути завершения боевых действий на Украине.
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