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Скрытая часть переговоров США и России: Путин оставил Трампу два пути — Миршаймер

Скрытая часть переговоров США и России: Путин оставил Трампу два пути — Миршаймер

Профессор Миршаймер: У Трампа остались только два пути урегулирования конфликта на Украине.После того, как Дональд Трамп переговорил по телефону с Владимиром Путиным, у него осталось два пути завершения боевых действий на Украине.

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