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Эксклюзивную новинку - полевой прицепной опрыскиватель - разработали на ´Бобруйскагромаше´.

Эксклюзивную новинку - полевой прицепной опрыскиватель - разработали на ´Бобруйскагромаше´.

Фото ОАО ´Бобруйскагромаш´.Эксклюзивную новинку разработали конструкторы ОАО ´Бобруйскагромаш´ - полевой прицепной опрыскиватель (ОПП-3000-24) для борьбы с вредителями агрокультур.

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