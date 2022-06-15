Эксклюзивную новинку - полевой прицепной опрыскиватель - разработали на ´Бобруйскагромаше´.

Фото ОАО ´Бобруйскагромаш´.Эксклюзивную новинку разработали конструкторы ОАО ´Бобруйскагромаш´ - полевой прицепной опрыскиватель (ОПП-3000-24) для борьбы с вредителями агрокультур.
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