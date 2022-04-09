Капризов забил 41-й гол в сезоне в игре с «Сент-Луисом»: 4 броска за 19:10 – лучшее время среди форвардов «Уайлд»

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил шайбу в матче чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (3:4 ОТ). Россиянин набрал очки (2+1) во второй игре подряд.

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