Афганистан стремится к сотрудничеству с Китаем в промышленности и торговле

Афганистан заинтересован в передовом опыте Китая в промышленности и торговле. Замминистра Ахмадулла Захид в Пекине обсудил с вице-президентом Китайского комитета Чэнь Цзянанем планы сотрудничества, включая промышленный сектор и визовую поддержку.