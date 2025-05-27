Афганистан стремится к сотрудничеству с Китаем в промышленности и торговле

Афганистан заинтересован в передовом опыте Китая в промышленности и торговле. Замминистра Ахмадулла Захид в Пекине обсудил с вице-президентом Китайского комитета Чэнь Цзянанем планы сотрудничества, включая промышленный сектор и визовую поддержку.
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