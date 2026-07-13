В МИД Ирана заявили, что вернутся к соблюдению меморандума после США

Официальный представитель министерства иностранных дел Исламской Республики Исмаил Багаи заявил, что Иран зеркально перестанет выполнять обязательства по меморандуму, подписанному с Вашингтоном, пока США не вернутся к выполнению всех достигнутых договоренностей.
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