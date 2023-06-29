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Евгений Сатановский: "Пока пронесло - уже хорошо, а там посмотрим"

Евгений Сатановский: "Пока пронесло - уже хорошо, а там посмотрим"

что-то было Известный политолог Евгений Янович Сатановский ещё пару дней назад, когда после "мятежа Пригожина" едва ли не все с видом пророков или инсайдеров заговорили о скорых кадровых перестановках в Министерстве обороны, со свойственным ему скептицизмом поведал подписчикам своего ТГ-канала о том, что ничего из этого в ближайшее время не произойдёт.

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