Евгений Сатановский: "Пока пронесло - уже хорошо, а там посмотрим"

что-то было Известный политолог Евгений Янович Сатановский ещё пару дней назад, когда после "мятежа Пригожина" едва ли не все с видом пророков или инсайдеров заговорили о скорых кадровых перестановках в Министерстве обороны, со свойственным ему скептицизмом поведал подписчикам своего ТГ-канала о том, что ничего из этого в ближайшее время не произойдёт.
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