Армия Израиля заявила об обнаружении входа в тоннель ХАМАС в школьном кабинете

Израильские военные в одной из школ в секторе Газа обнаружили вход в тоннель боевиков ХАМАС. Об этом сообщается в аккаунте Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в соцсети Х, там также опубликованы фотографии, как утверждается, из школы.