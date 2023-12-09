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Армия Израиля заявила об обнаружении входа в тоннель ХАМАС в школьном кабинете

Армия Израиля заявила об обнаружении входа в тоннель ХАМАС в школьном кабинете

Израильские военные в одной из школ в секторе Газа обнаружили вход в тоннель боевиков ХАМАС. Об этом сообщается в аккаунте Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в соцсети Х, там также опубликованы фотографии, как утверждается, из школы.

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