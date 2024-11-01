Не требуйте от них, как от взрослых: 5 вещей, на которые не способен детский мозг

Эти навыки еще только предстоит развить фото: Shutterstock/Fotodom.ru«Хватит плакать!» «Ты что, нормально объяснить не можешь?» «Я же сказала, перестать скакать!» «Ну сколько раз еще надо повторить?» Нередко родители заваливают ребенка множеством замечаний в уверенности, что он просто вредничает или нарочно плохо себя ведет.