Рязанский бизнес-омбудсмен урегулировал разногласия между городской властью и действующим предприятием, реализующим инвестпроект

В адрес Уполномоченного обратилось предприятие, осуществляющее производство строительных материалов с жалобой на административные барьеры, препятствующие реализации инвестпроекта по расширению производства.
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