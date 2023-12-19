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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ивич, Семак, Личка, Галактионов и Рахимов претендуют на приз Winline тренеру месяца РПЛ в ноябре-декабре

Ивич, Семак, Личка, Галактионов и Рахимов претендуют на приз Winline тренеру месяца РПЛ в ноябре-декабре

На награду по итогам ноября – декабря претендуют: – Владимир Ивич, «Краснодар» (10 очков в 5 матчах); – Сергей Семак, «Зенит» (10 очков в 5 матчах); – Марцел Личка, «Динамо» (11 очков в 5 играх); – Михаил Галактионов, «Локомотив» (11 очков в 5 играх);  – Рашид Рахимов, «Рубин» (12 очков в 5 матчах).

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