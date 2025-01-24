Мошенникам не удалось выманить код к "Госуслугам" у бийской пенсионерки

Женщину пытались обмануть под предлогом записи на замену счетчика 74-летняя пенсионерка из Бийска дала отпор мошенникам, которые пытались ее обмануть от лица ресурсоснабжающей компании, сообщили в МВД Алтайского края.
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