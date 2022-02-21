Реакция на признание независимости ЛДНР: — Премьер Великобритании назвал это нарушением международного права — Глава МИД Дании назвал решение враждебным и призвал прекратить нарушение международного права — В ЕС назвали это нарушением международного права, обещали реагировать твёрдо и ответить РФ санкциями — США ожидали от России заявления о признании ДНР и ЛНР и готовы немедленно на него отреагировать — Председатель латвийского Сейма обещала инициировать резолюцию о том, что изменение статуса ЛДНР не будет признано никогда — Премьер Польши призвал срочно собрать саммит ЕС и ввести против России санкции — Президент Сербии заявил, что решение по Донбассу полностью меняет мировой порядок — Генсекретарь НАТО осуждает признание ЛДНР и считает, что это подрывает усилия по урегулированию ситуации на Украине — МИД Италии заявил, что это противоречит минским соглашениям и препятствует разрешению кризиса дипломатическим путём — Абхазия приветствует решение России по Донбассу — Йеменские хуситы поддержали признание независимости ЛДНР — Южная Осетия поддерживает признание республик Донбасса — Президент Сирии заявил, что Дамаск будет готов признать ЛДНР — Президент Грузии назвала признание Россией ЛДНР повторением сценария 2008 года — МИД Германии назвал признание республик Донбасса грубым нарушением международного права и призвал Россию отменить это решение — Венесуэла, Куба и Никарагуа заявили о признании ЛНР и ДНР — Президент Молдовы осудила признание ЛДНР — Канцлер Австрии назвал это решение нарушением "минских соглашений" и ударом по дипломатическим усилиям урегулирования конфликта на Украине — Президент Франции призвал ввести санкции ЕС против РФ .