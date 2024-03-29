Родственники из Таджикистана рассказали всю правду о Шамсиддине. Преступник из Крокуса оказался трусливым насильником отсидевшим в тюрьме

radiofree RF Почему не прижилось гастарбайтеры,сейчас их зовут гастеры.

Денис Зарюгин Трагедия КСХ является следствием преступной миграционной политики российских властей и если эта политика не изменится, то всё неминуемо повторится, только в большем масштабе.