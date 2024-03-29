Родственники из Таджикистана рассказали всю правду о Шамсиддине. Преступник из Крокуса оказался трусливым насильником отсидевшим в тюрьме

Интересная жизнь с Vera Star С каждым днем события трагические события произошедшие в "Крокус Сити Холл" продолжают обрастать неожиданными подробностями, которые мягко говоря вызывают недоумение.
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