ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Родственники из Таджикистана рассказали всю правду о Шамсиддине. Преступник из Крокуса оказался трусливым насильником отсидевшим в тюрьме

Родственники из Таджикистана рассказали всю правду о Шамсиддине. Преступник из Крокуса оказался трусливым насильником отсидевшим в тюрьме

Интересная жизнь с Vera Star С каждым днем события трагические события произошедшие в "Крокус Сити Холл" продолжают обрастать неожиданными подробностями, которые мягко говоря вызывают недоумение.

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Комментарии
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radiofree RF
Почему не прижилось гастарбайтеры,сейчас их зовут гастеры.
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5 час.
Денис Зарюгин
Трагедия КСХ является следствием преступной миграционной политики российских властей и если эта политика не изменится, то всё неминуемо повторится, только в большем масштабе.
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24 мин.
Н
Наталья
Скольких ещё таких &quot;хороших мальчиков&#39; запустили в Россию??? Когда же это закончится???
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5 мин.

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