Невролог Гайфутдинов объяснил, почему лучше не заводить несколько будильников

МОСКВА, 2 февраля, ФедералПресс. Сон играет ключевую роль в нашей жизни. Во время отдыха тело расслабляется, но мозг продолжает активно работать – перерабатывает информацию, упорядочивает события и активирует подсознательные процессы.
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