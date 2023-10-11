Председатель астраханской облдумы Игорь Мартынов посетил Камызякский район

Спикер регионального парламента наградил волонтеров специальной военной операции, встретился с призывниками, провёл парламентский урок в камызякской школе, а также посетил крестьянско-фермерское хозяйство.
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