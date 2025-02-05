SteamDolls: Order of Chaos появится в раннем доступе для ПК 11 февраля Издатель Top Hat Studios и...

SteamDolls: Order of Chaos появится в раннем доступе для ПК 11 февраляИздатель Top Hat Studios и разработчик The Shady Gentlemen сообщают, что стелс-платформер SteamDolls: Order of Chaos будет доступен в раннем доступе в Steam с 11 февраля.
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