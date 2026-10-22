Глава Пентагона Пит Хегсет © Evelyn Hockstein/ReutersГлава Пентагона Пит Хегсет пригрозил подчиненным уголовными делами за использование полученной на службе информации для участия в пари на сайтах со ставками на политические события, поскольку за этими порталами следят «враги».