Глава Пентагона Пит Хегсет © Evelyn Hockstein/ReutersГлава Пентагона Пит Хегсет пригрозил подчиненным уголовными делами за использование полученной на службе информации для участия в пари на сайтах со ставками на политические события, поскольку за этими порталами следят «враги».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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