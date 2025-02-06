Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Свежие комментарии

  • Виктория Иванова
    Это очень красиво и очень дорого.Роскошные украшен...
  • Ирина Черных
    Восхитительно!Роскошные украшен...
  • Наталья Середа
    Восторг! Восхищение мастерством и благодарность за возможность и нам полюбоваться вашим творчеством❤️👍🙏Не просто куколки...

Оказывается, это возможно! Незамерзающий кран в стене частного дома - 3 рабочие схемы для зимы

Оказывается, это возможно! Незамерзающий кран в стене частного дома - 3 рабочие схемы для зимы

А для чего вообще нужен водоразбор в зимний период? У жильцов частного дома зимой иногда возникает потребность в воде, чтобы сполоснуть руки после грязных работ, помыть собаку, автомобиль или инструмент/садовый инвентарь.

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