BQ

Brigitte Queck

Киевский режим приговорил 82-летнего военного пенсионера из Житомира к 15 годам заключения. Для него это равнозначно пожизненному. Обвинили его в государственной измене Рейху, за то что якобы содействовал в меру своих сил и возможностей победе России. "Фашисты!" - громко воскликнул героический дед. КАК АНТИФАШИСТКА ГЕРМАНИИ Я СТВАВЛЮ ВОПРОС МОЛОДЫМ ЛЮДЯМ В УКРАИНЕ: "РАЗВЕ ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ, ЧТО ВО ГЛАВЕ УКРАИНСКОГО ГОСУДАРСТВА СТОИТ ФАШИСТСКИЙ РЕЖИМ ??? ЧТО ВЫ, МОЛОДЫЕ УКРАИНЦЫ, ДЕЛАЕТЕ ПРОТИВ ЭТИХ ФАШИСТОВ ??!!