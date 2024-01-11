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Медвежий угол

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Наши там есть! Несломленный дед

Наши там есть! Несломленный дед

Киевский режим приговорил 82-летнего военного пенсионера из Житомира к 15 годам заключения. Для него это равнозначно пожизненному.

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Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Ибашить банковскую, пока деда не отпустят.
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4 час.
BQ
Brigitte Queck
Киевский режим приговорил 82-летнего военного пенсионера из Житомира к 15 годам заключения. Для него это равнозначно пожизненному. Обвинили его в государственной измене Рейху, за то что якобы содействовал в меру своих сил и возможностей победе России. &quot;Фашисты!&quot; - громко воскликнул героический дед. КАК АНТИФАШИСТКА ГЕРМАНИИ Я СТВАВЛЮ ВОПРОС МОЛОДЫМ ЛЮДЯМ В УКРАИНЕ: &quot;РАЗВЕ ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ, ЧТО ВО ГЛАВЕ УКРАИНСКОГО ГОСУДАРСТВА СТОИТ ФАШИСТСКИЙ РЕЖИМ ??? ЧТО ВЫ, МОЛОДЫЕ УКРАИНЦЫ, ДЕЛАЕТЕ ПРОТИВ ЭТИХ ФАШИСТОВ ??!!
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3 час.
Н
НС
Пора покончить с фашистским режимом. Любыми средствами.
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1 час.

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