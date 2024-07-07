Лавров: заявления Запада, что он не воюет с РФ, — «плохая мина при плохой игре»

Утверждения Запада, что он не воюет с Российской Федерацией, — это «плохая мина при плохой игре». Соответствующее заявление в ходе разговора с корреспондентом ВГТРК Павлом Зарубиным сделал руководитель отечественного внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.