Лавров: заявления Запада, что он не воюет с РФ, — «плохая мина при плохой игре»

Утверждения Запада, что он не воюет с Российской Федерацией, — это «плохая мина при плохой игре». Соответствующее заявление в ходе разговора с корреспондентом ВГТРК Павлом Зарубиным сделал руководитель отечественного внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.
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