Власти ХМАО просят у правительства РФ полномочия для установления сезонных коэффициентов по тарифам на электроэнергию 

Власти Ханты-Мансийского автономного округа прокомментировали ситуацию по поводу огромных платежей за электроэнергию, которые начислены после ввода дифференцированных тарифов югорчанам, проживающим в частных негазифицированных домах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии