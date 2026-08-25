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Газета.ру

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"Автостат": средний пробег автомобиля в РФ составляет 16,6 тыс. километров в год

"Автостат": средний пробег автомобиля в РФ составляет 16,6 тыс. километров в год

Среднестатистический российский водитель проезжает за год чуть меньше 17 тыс. километров. К такому выводу пришел глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, проанализировав 1,5 миллиона объявлений о продаже автомобилей 2022–2024 годов выпуска на трех крупнейших классифайдах.

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