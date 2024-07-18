Почему маленькие украинцы теперь больше говорят на русском

SI

Sergey Ivanov

Самое смешное заключается в том, что гарантом украинского языка и украинской культуры была как раз Россия! Именно Россия предоставила все возможности для развития украинской идентичности. Украинцы высокомерно отвернулись от всего москальского. Но тем самым они оказались беззащитными перед внешним давлением. Вот в западных областях Украины укранский язык уже наполовину засорен польским. А что будет, когда поляки окончательно подберут под себя «Восточные Кресы»? Для поляков украинцы всегда были не братьями, как для русских, а холопами. А потому поляки быстро задавят всякое проявление украинства- и украинский язык исчезнет, потому что его вытеснит более сильный польский. В Закарпатье венгры вовсю раздают украинцам венгерские паспорта- и Закарпатье постепенно становится венгерским. Ну, а в южных регионах Украины (Одесса, Николаев...) украинский язык только с натяжкой можно назвать украинским потому что он представляет собой дикую смесь украинского, русского, греческого, иврита... и бог знает каких еще языков. Фактически, это не язык, а суржик, не имеющий ничего общего с литературным языком. В этих областях русский язык, как более сильный, неизбежно вытеснит украинскую «мову». Украинский язык красив! Прекрасны украинские песни! В этих песнях широта желтых бескрайних подсолнуховых полей под таким же бескрайним голубым украинским небом! Плохо только то, что украинский язык так и не развился в полноценный язык, оставшись языком хутора, хлева... В мове начисто отсутствуют средства выражения научных или технических вопросов. Потому с таким юмором читаются украинские инструкции к техническим или бытовым приборам. Поэтому укролингвисты заменяют отсутствующие термины искореженными польскими или английскими. Или даже русскими, только изуродованными до такой степени, чтобы не казались русскими. Откройте русско- украинский словарь- и вы получите несказанный заряд юмора! Это чтение позабавит вам больше, чем выступления Михаила Задорнова! Самостийная Украина быстро потеряет свой язык и свою самобытность, как это ни странно звучит. Мова не выдержит конкуренции с более развитыми языками своих соседей. Украинцы сами отказались от той защиты, которую украинской культуре предоставлял русский народ и русская культура. Мова обречена на вымирание. И виноваты в этом сами украинцы.