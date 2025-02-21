Садоков посоветовал начать любить бокс с боя Иглесиаса и Свиридченкова

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Противостояние на ринге между россиянином Игорем Свиридченковым и кубинцем Рониэлем Иглесиасом Сотолонгом, которое пройдет в рамках турнира "Бойцовского клуба РЕН ТВ", можно считать большой удачей.
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