Доход группы The Rolling Stones превысил миллиард долларов

Доход британской рок-группы The Rolling Stones превысил миллиард долларов. Известно, что концерты принесли участникам музыкального коллектива рекордные два миллиарда, а в 2021 году всего за 14 выступлений их фанаты заплатили более 130 миллионов суммарно.
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