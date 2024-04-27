"Все знают - я русских ставил на колени!": ученик в Батайске прямо во время урока рассказал кто в школе хозяин

Анд

Этот малолетний ублюдок подрастёт и начнёт грабить, убивать, насиловать зная что ему все можно и тогда придётся валить и этого ублюдка и таких же как он, власть вместо того что б решить вопрос с обнаглевшими азерами и тд тупо поворачивается задницей, но при этом рисует местное население которое по смело защищаться, ну или как минимум не видит что творят мигранты, случай с байкером показательный - теперь мать убитого вынужденная доказывать что он не сам упал на нож, и отбиваться от нападок диаспоры.. Блин да это ж настоящие опг, какой с ними может быть разговор? Уже отстреливать пора, по законам военного времени, как и отстреливать чинушь покрывающих эти опг