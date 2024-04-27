Интересная жизнь с Vera Star Произошедшие в Ростовской области события, наглядно демонстрируют, к чему в конечном итоге приведет неконтролируемая миграция.
"Все знают - я русских ставил на колени!": ученик в Батайске прямо во время урока рассказал кто в школе хозяин
Комментарии
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од
олег донсков
" русская община наведет порядок" и сделать это надо обязаьельно. Ибо по- другому злосьных хулиганов не остановить. Они должны бояться русских людей.
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1 час.
Азохен вей товарищи бояре
Опять азеры.
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1 час.
Анд
Этот малолетний ублюдок подрастёт и начнёт грабить, убивать, насиловать зная что ему все можно и тогда придётся валить и этого ублюдка и таких же как он, власть вместо того что б решить вопрос с обнаглевшими азерами и тд тупо поворачивается задницей, но при этом рисует местное население которое по смело защищаться, ну или как минимум не видит что творят мигранты, случай с байкером показательный - теперь мать убитого вынужденная доказывать что он не сам упал на нож, и отбиваться от нападок диаспоры.. Блин да это ж настоящие опг, какой с ними может быть разговор? Уже отстреливать пора, по законам военного времени, как и отстреливать чинушь покрывающих эти опг
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25 мин.
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