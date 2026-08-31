Страна и люди
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Страна и люди

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«Глаза артиллерии»: оператор БПЛА о работе на Ореховском направлении

«Глаза артиллерии»: оператор БПЛА о работе на Ореховском направлении

Реактивная артиллерия группировки «Восток» работает на максимальных оборотах. Плотным огнем наши батареи вскрывают опорники с живой силой и уничтожают «нервные центры» ВСУ - пункты управления беспилотниками.

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