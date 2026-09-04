Суд в США продлил до октября срок ответа по иску к Telegram из-за QR-кодов

Суд в США продлил до 1 октября срок для ответа компании QR Switch на ходатайство Telegram об отклонении иска, связанного с использованием технологии входа на устройства с помощью QR-кодов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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