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Татар-информ

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Уиткофф и Кушнер впервые прилетели в Россию на государственном самолете США

Уиткофф и Кушнер впервые прилетели в Россию на государственном самолете США

Спецпосланник Президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер впервые за время своих визитов в Россию прилетели на самолете государственной авиации.

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