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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гимнастка Крамаренко: «Фигурное катание очень схоже с художественной гимнастикой, такое же женственное и красивое. Очень нравятся Загитова, Щербакова, Валиева, Трусова, Акатьева»

– Удается следить за другими видами спорта? – Безусловно, слежу за фигурным катанием. Мне очень нравится этот спорт – он очень схож с художественной гимнастикой: такой же женственный и красивый.

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