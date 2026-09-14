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Грузоперевозки ...

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Как доказать происхождение товара в 2026 году, если сертификат СТ-1 больше не работает

Как доказать происхождение товара в 2026 году, если сертификат СТ-1 больше не работает

В 2026 году сертификат СТ-1 уже не является универсальным подтверждением происхождения товара. Таможенные органы всё чаще требуют дополнительные доказательства: данные о производстве, сырье и цепочке поставок.

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