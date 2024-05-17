МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 101 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Дмитриев
    ГенералКА Шевцова останется. Она и свиду, полное камильфо.Белоусов провел п...
  • Сергей Дмитриев
    = Он уже арестован и взят под стражу=, но не хочет менять прикид на робу арестанта. Видимо, тоже не задарма?Президент России ...
  • Silver Kont
    Да пусть баранов пасут, русофобия там нагнетается ё-ё-ё, вот только кахзахчушек надо бортовать по всем направлениям, ...Ушла легенда. Мы ...

Турция на пороге переворота. Спасет ли Россия Эрдогана, как и восемь лет назад?

Турция на пороге переворота. Спасет ли Россия Эрдогана, как и восемь лет назад?

Вчера 7,4K прочитали Политическая традиция – вещь живучая, проходящая через десятилетия и века.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Елисеев
Никогда не доверял Эрдогану, с ним нужно держать ухо востро. Надеюсь наши спецслужбы объективно оценивают ситуацию в Турции.
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх