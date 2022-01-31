Глава МИД Хорватии обвинил боснийцев в срыве переговоров в Неуме

Министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич Радман заявил, что боснийская сторона откладывает изменения в избирательном процессе в БиГ, но до выборов необходимо достичь соглашения, 31 января сообщает информагентство «Глас Српске».
Министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич Радман заявил, что боснийская сторона откладывает изменения в избирательном процессе в БиГ, но до выборов необходимо достичь соглашения, 31 января сообщает информагентство «Глас Српске».
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