Забытые концепты: Infiniti Q50 Eau Rouge с мотором от Nissan GT-R

Десять лет назад мир быстрых машин чуть было не поехал по другим рельсам. Один почти готовый к производству автомобиль мог существенно поменять расклад сил… А мог и не поменять — история безразлична ко всяким «если бы».
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